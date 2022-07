Verdachte Pool in moordzaak Peter R. de Vries blijft in de cel

Krystian M. uit Polen werd op 4 juli aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad. Diezelfde dag werden ook in Spanje en op Curaçao twee mannen opgepakt. Zij zijn inmiddels alle twee in Nederland en zitten ook vast.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed negen dagen later. De twee vermoedelijke uitvoerders van de moord werden kort na de aanslag opgepakt. Tegen hen heeft het Openbaar Ministerie in juni een levenslange celstraf geëist. De rechtbank zou afgelopen donderdag uitspraak doen in hun zaak, maar dit is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het OM stuurde vorige week verklaringen van een beschermde getuige in, die nog niet in het dossier zaten. Volgens de rechtbank kunnen deze stukken van belang zijn voor haar oordeel in de zaak. Ook moeten de advocaten van de twee verdachten, Delano G. en Kamil E., de kans krijgen om op basis van het nieuwe materiaal nader onderzoek te vragen.

De drie nieuwe aanhoudingen komen voort uit het onderzoek van de landelijke recherche naar de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de moord. Justitie verdenkt Krystian M. ervan dat hij de vermoedelijke uitvoerders rechtstreeks heeft aangestuurd. Hij zat vast in verband met een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober vorig jaar. Het vermoeden bestaat dat de moord op De Vries te maken heeft met diens rol als vertrouwenspersoon in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin als hoofdverdachte Ridouan Taghi terechtstaat. Eerder werden al de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Herdenkingsmonument

Intussen hebben 1023 mensen input geleverd voor het herdenkingsmonument voor Peter R. de Vries bij de gemeente Amsterdam. Tot en met zondag kon iedereen woorden en waarden die zij associëren met de vorig jaar overleden misdaadverslaggever achterlaten op een speciale website.

Deze woorden dienen als inspiratie voor het monument dat op het Leidseplein komt, de plek waar de oude studio van RTL Boulevard is gevestigd en in de buurt van de straat waar De Vries vorig jaar werd neergeschoten. Hij stierf op 15 juli vorig jaar aan de gevolgen van deze aanslag.

Rechtvaardigheid, moedig en daadkrachtig zijn woorden die het meest voorkomen in de inzendingen, laat de gemeente weten. Vijf kunstenaars is gevraagd met de woorden als inspiratie hun visie op het monument te delen met een speciale kunstcommissie, waarin ook familie van De Vries zitting heeft. De commissie kiest in het najaar het definitieve ontwerp. Het is nog niet bekend wanneer het monument er daadwerkelijk komt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.