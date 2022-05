Verdachte schietpartij Alblasserdam werd ook gezocht voor dodelijk misdrijf in Vlissingen

met videoDe man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam is de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas. De man staat bij de politie al jaren bekend als ‘verward en overlastgevend’ en deed in 2017 een zelfmoordpoging. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan deze nieuwssite. Ook werd S. door justitie gezocht voor betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen op de avond van 4 mei.

Dat laatste zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar zojuist op een persconferentie in Alblasserdam. In de Zeeuwse stad werd die avond een dode man aangetroffen in een winkel. Er zou een link zijn tussen de twee misdrijven, maar daar kon Hillenaar nog niets over zeggen.

Het lichaam van de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) werd op de avond van 4 mei gevonden in zijn winkelpand aan de Sint Jacobsstraat (zie ook de video hieronder). De politie ging meteen uit van een misdrijf en was al een dag naar John S. op zoek als verdachte van de moord.

Bekend bij politie

De hoofdofficier van justitie meldde verder dat de verdachte een ‘verleden in de zorgboerderij’ heeft, hij was daar cliënt.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat S. bij de politie bekend stond door een aantal incidenten, waarbij hij, volgens de politiemeldingen ‘voor overlast’ zorgde. Zo deed hij in oktober 2017 een zelfmoordpoging in Gorinchem, waarbij de hulpdiensten massaal uitrukten. Hij bleek een overdosis pillen te hebben genomen en stond op het spoor. Uiteindelijk kon hij van het spoor worden gehaald en werd zijn maag leeggepompt. Een maand later was er een nieuw incident, waarbij de politie naar zijn woning moest. In december 2017 kreeg de politie de melding dat de man verschillende vrouwen zou hebben bedreigd.

Op het adres waar John S. staat ingeschreven woont een vrouw van Thaise afkomst, die tien jaar ouder is dan S. Ook over haar zijn diverse meldingen gedaan. Zo zou de vrouw zichzelf prostitueren. Ook is er een melding gedaan met betrekking tot mensenhandel. De politie gaat vooralsnog uit van één verdachte in het onderzoek naar de schietpartij.

Verdachte John S. (inzetje) veroorzaakte vanochtend een dodelijke schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam.

Zorgboerderij Tro Tardi

De zorgboerderij waar het incident plaats zou hebben gevonden heet Tro Tardi. Twee mensen kwamen om het leven, drie anderen raakten gewond. Twee personen die gewond zijn geraakt bij de schietpartij liggen nog altijd in het ziekenhuis, zei politiechef Dennis den Os van district Zuid-Holland Zuid tijdens de persconferentie. De slachtoffers die om het leven zijn gekomen zijn een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht. De zwaargewonde slachtoffers zijn een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Tro Tardi richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die ‘de draad in hun leven weer op moeten pakken’, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.