Verdachte steekpartij Den Haag had geen terroristisch motief

De man werd gistermiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Of hij daar vaker rondloopt en herkend is door omstanders, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. De politie kan niet zeggen of hij onder de noemer ‘verwarde man’ valt. ,,Dat gaan we nu allemaal uitzoeken,” aldus een woordvoerder van de politie Den Haag eerder.