Verdachte van ‘extreem’ uitgaansgeweld op Mallorca blijft vast tot hoger beroep

OM in hoger beroep tegen zeven verdachten in Mallorca-zaak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen zeven van de negen verdachten in de zogeheten Mallorca-zaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. De rechtbank in Lelystad legde de verdachten twee weken geleden straffen op tot zeven jaar cel. Meerdere verdachten, onder wie hoofdverdachte Sanil B., hebben eerder al laten weten hiertegen in beroep te gaan.

1 december