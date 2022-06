Verdachte van met tractor inrijden op politieauto heengezonden

Woensdagavond werd rond knooppunt Holsloot in Drenthe de snelweg geblokkeerd met tractoren uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In beide richtingen was de snelweg enige tijd dicht. Op de actie kwamen volgens de politie ongeveer tweehonderd sympathisanten af. Er was volgens de politie een ‘dreigende situatie’ ontstaan en daarna zou de tractor ingereden zijn op de politieauto. De agenten in de auto deden aangifte van poging tot doodslag. Zo’n dertig tot vijftig mensen probeerden te voorkomen dat de man werd ingerekend. De politie hield daarnaast nog iemand aan en een agent raakte lichtgewond.