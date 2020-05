Verdachten in liquidatieproces Caloh Wagoh blijven vast

De verdachten in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh blijven vastzitten. De rechtbank wees vandaag verzoeken af van een aantal advocaten om het voorarrest te onderbreken of op te heffen.

De rechtbank deed dit aan het slot van een tussentijdse zitting in het proces in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Hoofdverdachte in de zaak is de 50-jarige Delano R., alias Keylow. Hij bleef in zijn cel en verscheen niet in de zaal. Vijf liquidaties en een reeks pogingen dan wel plannen daartoe vormen de inhoud van de zaak.

Lees ook Advocaten boycotten nieuwe zitting in moordproces rond Taghi Lees meer

‘Moord op bestelling’

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) leverde Caloh Wagoh ‘moord op bestelling’. Justitie put in het onderzoek, Eris genaamd, bewijs uit verklaringen van kroongetuige Tony de G. (35) en uit een reeks geheime berichten tussen de verdachten en andere handlangers, waarin openlijk over huurmoorden wordt gesproken. Een groot deel daarvan werd aangetroffen bij R., die de communicatie had bewaard. R. is mede-oprichter van Caloh Wagoh.

De in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi zou de belangrijkste ‘klant’ van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het hem in Eris gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

Belgische zakenman

Het onderzoek rond Eris is nog in volle gang. Vorige week dinsdag werd een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55) in 2017. De zaak is onderdeel van het grote geheel.

De coronamaatregelen leiden tot vertraging in het onderzoek, zegt het OM. Hoe ernstig die uiteindelijk zal zijn, is volgens justitie op dit moment niet te voorspellen. De rechtbank gaat er vooralsnog niet vanuit dat de maatregelen leiden tot een onaanvaardbare vertraging van het proces.

De volgende tussentijdse zittingen in het proces zijn op 13 en 14 juli.