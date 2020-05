Verdachten mogen toch aanwezig zijn bij Marengo-proces

Gootsteen­ont­stop­per in handgelpom­pje Ikea: klanten lopen brandwon­den op

12:24 Bezoekers van de Ikea in Haarlem dachten zaterdagavond hun handen te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel die bij de ingang stond, maar in werkelijkheid zat er voor een deel riool- en gootsteenontstopper in de fles. Een letselschadebureau stelt Ikea Nederland aansprakelijk voor eerstegraads brandwonden die klanten afgelopen weekend hebben opgelopen.