Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

Update | Video Zoekactie naar surfer Mathijs: veel politie bij Noordelijk Havenhoofd

16:48 Er is op dit moment veel politie aanwezig bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Volgens een politiewoordvoerder heeft een van de honden, waarmee wordt gezocht naar de 23-jarige Mathijs een spoor opgevangen. ,,Naar aanleiding daarvan zijn we aan het uitzoeken wat dat is. Ieder spoor pluizen we uit’’, aldus de woordvoerder.