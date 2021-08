Vergisontvoering: explosie bij huis van Alex R., ook explosief gevonden in andere ‘gesloten woning’

Bij het huis van Alex R. in Alblasserdam, de man die eigenlijk ontvoerd had moeten worden in de vergisontvoeringszaak, was in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie. Er raakte niemand gewond. Het incident gebeurde precies op de dag dat de woning officieel weer ‘van het slot’ mocht, nadat hij op 14 augustus door de locoburgemeester werd gesloten.

Bij een ander huis aan de Merelstraat, dat een paar dagen later gesloten werd door de burgemeester in verband met een soortgelijke dreiging in de vergisontvoeringszaak, is in dezelfde nacht een mogelijk explosief veiliggesteld. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Rond half twee werd de buurt opgeschrikt door een enorme knal bij de woning aan De Boezem. De schade was groot, maar niemand raakte gewond, waarschijnlijk ook omdat er niemand aanwezig was - aangezien de woning nog officieel gesloten was. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. ,,Er is meteen een onderzoek gestart en er zijn sporen veiliggesteld’’, meldt een woordvoerder van de politie.

Korte tijd later werd bij een woning op de Merelstraat een mogelijk explosief aangetroffen. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit veiliggesteld en op een daarvoor geschikte locatie onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg zijn de bewoners direct naast deze woning elders ondergebracht. Ook deze woning was op last van de burgemeester al gesloten.

Getuigen gezocht

Het onderzoek is in volle gang. De politie vraagt getuigen zich te melden, ook mensen die camerabeelden hebben of foto’s.

Volledig scherm Het huis aan de Merelstraat in Alblasserdam. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto