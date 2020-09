Vergoeding voor thuiswerken? Van dat gezever over stroom en koffie krijg ik dus echt bultjes

De foto’s van al die mensen in kamp Moria op de vlucht voor het vuur. Het Wereld Natuur Fonds dat meldt dat het aantal dieren wereldwijd drastisch daalt. Het dreigende tekort aan personeel op intensive cares.



Met een zwaar gemoed gooide ik de krant vanochtend bij het oud papier, reed naar de redactie en klapte mijn laptop open. Het eerste nieuwsbericht dat ik vervolgens las, ging over de kosten van thuiswerken.



Dat schijnt nogal een ding te zijn. Het Nibud becijferde eerder al dat het gemiddeld 1,99 euro per dag kost om thuis te werken. Dat zit ’m in de afschrijving van meubilair, maar ook in extra stroomverbruik. En zijn wc-papier en koffie op kantoor gratis, thuis kost dat toch zeker een paar centen per eh… ‘ronde’.