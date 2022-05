Vergreep de klusjesman zich jaren aan zwakbegaafd kind? ‘Hij kreeg een rood hoofd toen ik binnenkwam’

Tweede Kamer wil snelle herziening lopende uithuis­plaat­sin­gen toeslagen­kin­de­ren

Het kabinet moet lopende uithuisplaatsingen van kinderen uit gezinnen die slachtoffer waren in het toeslagenschandaal herzien. Een voorstel van Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-leider Lilian Marijnissen hiertoe is met algemene stemmen aangenomen, hoewel het kabinet het voorstel had ontraden.

17 mei