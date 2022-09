Verkeer op A6 muurvast door grote stroomstoring in Flevoland, pretpark Walibi tijdelijk plat

updateEen grote stroomstoring zorgt in Flevoland en een deel van de Veluwe voor veel problemen. Sluizen en bruggen werken niet meer waardoor het verkeer op de A6 muurvast staat. Bij attractiepark Walibi Flevo ligt alles plat. Volgens de netbeheerders TenneT en Liander is de storing in het elektriciteitsnet inmiddels verholpen.

De stroomstoring ontstond rond 15.50 uur door kortsluiting op het net van TenneT tussen Lelystad en Dronten. Er ontstond brand op het hoogspanningsstation van Dronten. De kortsluiting zou weer ontstaan zijn door werkzaamheden op het hoogspanningsstation in Lelystad, maar dat is nog niet helemaal duidelijk, aldus een woordvoerder van TenneT.

De brand op de installatie in Dronten is nog bezig. ,,Gelukkig zijn er geen gewonden, zover bekend”, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben in de omgeving uit voorzorg een aantal wegen afgezet.

De brandweer meldt dat er door de brand in het verdeelstation meerdere brandjes zijn ontstaan in transformatorhuisjes. ,,Hulpverlening is druk om de branden te blussen en de situatie veilig te stellen en in kaart te brengen.”

Volledig scherm De brand in een transformatorhuisje © FlevoWegen

Ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de stroomstoring in de omgeving van Harderwijk, Putten en Ermelo is verholpen. Volgens de veiligheidsregio waren er in Flevoland enkele stroomkabels geknapt waardoor er ook een korte stroomonderbreking was in Noord- en Oost-Gelderland.

De stroomstoring zorgt wel voor veel problemen op de weg. Drie sluizen en een brug in Flevoland kunnen niet bediend worden, omdat er geen contact meer is met de centrale van waaruit de bediening wordt geregeld. Het gaat om de Noordersluis in Lelystad, de Kampersluis in Ketelhaven, de Blauwe Dromer bij Zeewolde en de Elburgerbrug.

Ketelbrug

Door de stroomstoring is ook de Ketelbrug niet meer in bedrijf. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is in beide richtingen dicht tussen Lelystad en de Ketelbrug, omdat de stroomkabels die boven de snelweg hangen ‘dusdanig beschadigd lijken, dat uit veiligheidsoverwegingen is besloten de weg af te sluiten, meldt Rijkswaterstaat. ,,De hoogspanningskabels over de A6 moeten gecontroleerd worden voordat er weer verkeer onderdoor mag”, aldus de ANWB.

Volledig scherm Een medewerker van Walibi Flevo loopt de Crazy River op om gasten in het bootje te informeren over de storing. © Julia Meijer

Er staan daardoor enorme files in beide richtingen op de A6. Tussen Emmeloord en Lelystad gaat om zes kilometer file met een vertraging van bijna twee uur. In tegengestelde richting gaat het om zo’n 100 minuten extra reistijd.

De politie roept automobilisten op onder meer de A6 en de wegen bij Dronten, Lelystad en Almere te mijden om hulpdiensten zoveel mogelijk de ruimte te geven. Tussen Lelystad en Dronten is geen treinverkeer, ProRail gaat met spoed ter plaatse om reizigers te evacueren uit een stilgevallen trein.

Walibi

Volgens Marco Wensveen van Walibi Holland lag daar het hele park plat. Gevaar voor het publiek zou er niet zijn geweest. ,,Al onze attracties hebben veiligheidsmechanismes waardoor ze vanzelf stil komen te staan. Iedereen is geëvacueerd’’. Walibi heeft inmiddels weer stroom en gaat de attracties weer opstarten.

De vestigingen van het ziekenhuis Sint Jansdal in Lelystad en Harderwijk hebben heel even last gehad van de stroomstoring, maar de hinder bleef beperkt. Volgens een woordvoerster konden alle operaties gewoon doorgaan.

Lelystad Airport heeft slechts enkele minuten last gehad. Het vliegveld is korte tijd overgeschakeld op noodstroom, zegt een woordvoerster van de luchthaven. De stroomstoring had geen gevolgen voor het vliegverkeer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.