Verkeerd lichaam begraven, uitvaart afgelast in volle kerk: ‘Dit gaat eens in de 100 jaar fout’

limburgEen begrafenis in een volle kerk in het Limburgse Voerendaal is maandagochtend op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de overleden man twee dagen eerder per vergissing al begraven was. Er was sprake van een persoonsverwisseling. Dat is uitzonderlijk en ‘bijzonder kwalijk‘, zeggen deskundigen. ,,Ja, het is een menselijke fout, maar wel eentje met enorme gevolgen voor de families.”

Burgemeester Will Houben reageert geschokt op de blunder en leeft mee met beide families. ,,Zoiets hakt erin. Dit is ook een nachtmerrie voor de uitvaartonderneming. Zoiets gaat misschien eens in de honderd jaar fout.”

De familie van een 64-jarige overleden man hoorde maandag tijdens de uitvaartdienst pas dat hun dierbare zaterdag al begraven was. De man was twee dagen te vroeg begraven, omringd door een familie die dacht dat iemand anders in de kist lag. Burgemeester Houben heeft inmiddels toestemming gegeven voor het opgraven van deze persoon.

‘Triest verhaal’

Houben sprak dinsdag van een heel triest verhaal voor beide families. ,,In overleg met de families heb ik besloten de fout te herstellen”, zegt Houben. Met de families wordt overlegd wanneer alsnog afscheid kan worden genomen van hun dierbare overledenen.

De medewerker die per ongeluk de kisten met elkaar heeft verwisseld, is door Uitvaartvereniging Voerendaal op staande voet ontslagen. Maar hij zou niet de enige zijn die fouten heeft gemaakt. ,,Een aantal mensen heeft niet opgelet”, zegt Pierre Swaen, beheerder van het Limburgse kerkhof Sint Pieter op de Berg.

Swaen doelt onder andere op de grafdelver. ,,Bij het recht van begraven zit een formulier met de gegevens van de overledene en het nummer welk op het loodje staat op de kist. Tegenwoordig is dat geen loodje meer maar een sticker met nummer. De grafdelver moet altijd controleren of de nummers corresponderen.” Bij de geringste twijfel wordt gewacht tot duidelijk is wie er begraven wordt, aldus Swaen. ,,Dat is hier niet gebeurd en dat is natuurlijk heel kwalijk. Ja, het is een menselijke fout, maar wel eentje met enorme gevolgen voor de families.”

Uitzonderlijk

De Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen komt tot dezelfde conclusie. ,,Dit is dramatisch voor alle partijen”, zegt consulent Igle Weidenaar. ,,Ten eerste voor beide families, maar ook voor degenen die hier beroepsmatig bij betrokken zijn.”

Volgens Weidenaar is een persoonsverwisseling uitzonderlijk en komt het ‘in principe niet voor’, hoewel het ook niet helemaal is uit te sluiten. Cijfers daarover worden volgens hem niet bijgehouden. ,,Vorig jaar waren in Nederland zo’n 170.000 overlijdens en er bestaat altijd een risico op verwisseling, zeker bij een grote uitvaartondernemer. Maar daar is juist een controle voor die staat beschreven in de Wet op lijkbezorging”

,,Elk begraafplaats en crematorium moet voordat zij de begrafenis of crematie uitvoeren de identiteit van de overledene controleren. Dat gaat middels een nummer op de kist met de bijbehorende documenten over de identiteit van de overledene. Zowel bij de betreffende uitvaartondernemer als bij de begraafplaats heeft die controle niet plaatsgevonden”, aldus Weidenaar.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. ,,Er is immers geen sprake van onnatuurlijk overlijden”, aldus een woordvoerder.