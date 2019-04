Verkeerde bijbal afgezet in ziekenhuis Assen, leven patiënt verandert in hel

LIVEBLOG Dit zijn de leukste 1 april-grap­pen

11:52 Het is vandaag weer 1 april en het wemelt van de instinkers! Dit zijn de opmerkelijkste grappen van dit jaar: Jumbo luistert naar de adviezen van opruimgoeroe Marie Kondo, de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg ‘stopt’ ermee omdat het klimaat nu wel in goede handen is bij de overheden en de politie in Alphen heeft een drugskat in dienst genomen, in plaats van een drugshond. En wat dacht je van frikandelspread speciaal op je boterham?