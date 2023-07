Verkeerde lichaam begraven in Voerendaal: ‘Sprake van persoonsverwisseling’

Burgemeester Will Houben van Voerendaal heeft toestemming gegeven voor het opgraven van een dode man die afgelopen zaterdag pas begraven werd. Zijn uitvaart was echter voor maandag gepland. Hij was twee dagen te vroeg begraven, omringd door een familie die dacht dat iemand anders in de kist lag. De werkelijke familie van de 64-jarige man hoorde maandag tijdens de uitvaartdienst in een volle kerk pas dat hun dierbare al begraven was.