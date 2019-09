Verkeerschaos dreigt: boeren willen ondanks verbod met honderden tractoren de snelweg op

Een politiewoordvoerster meldt dat de trekkers dinsdag niet over de snelweg mogen. ,,Tractoren mogen 25 kilometer per uur rijden, dat verdraagt zich niet met de rest van het verkeer dat 120 of 130 km per uur rijdt. We zullen morgen heel goed in de gaten houden of er geen landbouwverkeer over de snelweg rijdt. Als dat wel het geval is, komen we in actie en begeleiden we de tractoren totdat ze van de snelweg af zijn’’, aldus woordvoerster Suzanne van de Graaf.