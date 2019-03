Verkeersdiensten: opgepast voor dichte mist

Lekker Makkelijk Boekje vol herinnerin­gen ideaal voor vergeetach­ti­ge ouders

20 maart Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Per dag schrijft Nynke een zinnetje op over wat ze meemaakt met haar kinderen. Maar die enkele zinnetjes halen het niet bij het moment zelf.