Verkeersprobleem: A2 richting Den Bosch volledig afgesloten

Katja Schuurman: Met vrouwen kun je het beste zakendoen

14 september Katja Schuurman presenteerde vandaag de nieuwe productlijn van Return to Sender. De aftrap van de collectie en de lancering van een nieuwe webshop gaat samen met een nieuwe serie die te zien is op AD.nl. In deze serie gaat Schuurman samen met haar naasten naar de plekken waar ze met haar stichting Return to Sender werkt. ,,Je moet er geweest zijn om echt te weten waar het over gaat."