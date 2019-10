Verkeersruzie met agressieve monteur langs snelweg bij Moergestel gaat internet over: 'Poeperd, poeperd!’

Bouwprotest LIVE | Utrecht­sebaan dicht tot einde van dag, voertuigen na demonstra­tie weggeleid

12:17 Het Malieveld in Den Haag staat vanochtend vol met bouwmateriaal en demonstranten voor het bouwprotest van vandaag. De A12 naar Den Haag is dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld, desondanks zijn een aantal demonstranten via de A12 naar Den Haag gereden. Zij gaan lopend over de Utrechtsebaan naar het Malieveld. De organisatie is woest door de politieblokkade.