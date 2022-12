Verkeersruzie op parkeerplaats, man na ‘gekanker’ in elkaar gebeukt: ‘Hij gaf me een soort flying kick’

Kat Dibbes (nu 18) was twaalf jaar zoek, maar bleek al die tijd gewoon in zijn eigen buurtje rond te lopen

Het is een bijzonder, maar ook bizar verhaal. Kat Dibbes was twaalf jaar zoek, maar is weer terug bij zijn baasje in Utrecht. En het opmerkelijke: hij leefde de afgelopen jaren niet eens zo ver van zijn warme mandje vandaan. Zwaar vermagerd werd Dibbes door zijn chip herenigd met zijn baasje.

