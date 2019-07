Verkoelende zwempartij werd Ismail (37) fataal: ‘Ik heb niet kunnen slapen’

Het was zó ontzettend heet woensdag, dat Ismail graag wilde zwemmen. ’t Hilgelo zo dichtbij, dat was volgens hem een mooie kans op verkoeling. ,,Met z’n vieren zijn we toen naar de zwemplas gegaan”, zegt Ali Bebe (37) uit Ivoorkust. Hij was sinds de aankomst van Ismail in Winterswijk één van z’n beste maatjes.



De Nigeriaan, 37 jaar oud, gescheiden en alleen naar Nederland gekomen, maakte snel vrienden in de anderhalve week dat hij in Winterswijk was. ,,Het was een goeie man”, zegt Eric Kouadio (28) uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, die zijn duim opsteekt. ,,Met veel Afrikanen hier op het azc heb ik geen contact, maar met hem klikte het meteen.”