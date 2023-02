‘Verlegen’ BZV-boer Gerben en Vivian tot over hun oren verliefd: ‘Hij is romantisch en zit vol verrassingen’

Steph zit gevangen in eigen lichaam, borsten drijven hem tot waanzin: 'Wil ze zo graag weghebben’

Steph (21) zit al bijna tien jaar gevangen in een lichaam dat niet van hem voelt: met een vrouwenstem, zachte gelaatstrekken, grote borsten. ,,Ik probeerde ze eraf te knippen met een schaar, zo graag wil ik ze weghebben.” In Nederland is de wachttijd te lang, hij wil naar Amerika voor de operatie. Liefst vóór de bruiloft van zijn nicht: ,,Een droom.”