Verlichte boerderijen in de Noordoostpolder breken records

Coronaproof vanuit de auto naar verlichte boerderijen komen kijken; het is hét succesnummer deze donkere dagen waarin bijna alle andere kerstevenementen worden afgelast. In de Noordoostpolder was het de afgelopen weekenden drukker dan ooit tussen de aangelichte boerderijen.

Het zouden zomaar eens tienduizend bezoekers kunnen zijn geweest die de afgelopen weekenden de Verlichte Boerderijenroute door de Noordoostpolder hebben gereden. ,,Ik durf het bijna niet te zeggen'', proeft organisator Ria Hesselink dat getal. ,,Het klinkt zo veel, tienduizend bezoekers.''

Bieten, koeien en bloembollen

Maar gezien de file die er op bijna alle avonden stond op de polderwegen rondom Nagele, Kraggenburg en Ens zou dat getal best wel eens bewaarheid kunnen worden als de definitieve bezoekersaantallen straks geteld zijn. De afgelopen twee weekenden van vrijdag tot en met zondagavond kon de route worden gereden, en het was filerijden; wie de complete route afging was toch minstens twee uur bezig.

Volledig scherm File langs de verlichte boerderijen. © Freddy Schinkel

Zeker voor wie ook nog eens de afslagen nam om over de boerenerven heen te rijden, waar polderboeren hun erf speciaal hadden aangelicht en hier en daar zelfs iets van hun producten lieten zien; bieten, geiten, koeien en bloembollen. Halverwege de route waren ook nog eens diverse verlichte elementen te zien van diverse kunstenaars, samenwerkend onder de naam RAM - verwijzend naar de oude schapenschuur die het startpunt vormde van de route. Bezoekers passeerden daarbij onder andere een wat mysterieus verlichte auto langs de kant van de weg, en bij Schokkerhaven een wat poëtisch aangelichte tekst in de berm van de weg die verwees naar het virus dat verveling veroorzaakt.

Audiotour

Dat virus zorgde ook lange tijd voor onzekerheid bij de organisatie, maar zelfs na de lockdown van maandagavond werd besloten dat de route coronaproof toch door kon gaan - met als gevolg dat de vijfde editie nu al de boeken in gaat als de meest succesvolle. ,,We telden op één avond een keer iets van 1700 auto's'', weet Ria Hesselink van de achterliggende werkgroep. ,,Dat hadden we twee jaar geleden ongeveer in totaal over alle weekenden. En dan tellen we per auto gemiddeld 2,5 bezoekers dus reken maar uit.''

Nieuw dit jaar was de audiotour die vooraf kon worden gedownload om via de autoradio te worden afgespeeld tijdens het rijden van de route. Het bedrijf achter die audiotour belde met Ria Hesselink na het eerste weekend met een zelfs voor dat bedrijf verbazingwekkende mededeling. ,,We waren het eerste weekend al de meest beluisterde audiotour van dat bedrijf van de hele wereld. De hele wereld!''.

Volledig scherm Twee weekenden lang zijn in de Noordoostpolder boerderijen verlicht over een route van 40 km. © Freddy Schinkel

Hooggespannen verwachtingen

De Verlichte Boerderijenroute en kunstproject RAM werden mogelijk dankzij gemeentelijke en provinciale subsidies en een paar lokale geldverstrekkers en dankzij de inzet van een negenkoppige werkgroep die helpt bij het uitlichten van de boerderijen. Over twee jaar is de volgende, zesde editie van de boerderijenroute, Ria Hesselink weet dat door het succes van deze corona-editie de verwachtingen hoog zijn gespannen. ,,Maar die gaan we waarmaken hoor.‘’

Wie van de verlichte boerderijen in de Noordoostpolder de afgelopen weekenden geen genoeg heeft gekregen kan op 21, 22, 23 en 24 december nog terecht in de polder Mastenbroek. Ook daar worden in de avonduren de boerderijen in het licht gezet en kan coronaproof een route worden gereden. De route van ‘Mastenbroek in het Licht’ is te vinden op www.poldermastenbroek.nl.