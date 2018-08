Verliefd op je leraar: hoe de vonk kan overslaan in het klaslokaal

Jim (77) en Maaike (64) Gasper zijn ruim 44 jaar samen, hebben twee dochters en vier kleinkinderen.



Zij: ,,Ik was 19 en eerstejaars op de Pedagogische Academie in Den Haag. Jim was mijn leraar Nederlands. Ik vond hem eerst onuitstaanbaar. Arrogant. Maar zijn lessen waren inhoudelijk fantastisch. Hij introduceerde me in de wereld van literatuur en kunst. Jim had ook iets eenzaams. Ik dacht meteen dat als hij míj leerde kennen alles met hem zou goed komen. Ik wilde daarom per se meedoen aan het toneelstuk dat hij voor school had geschreven.’’



Hij: ,,Het was het schooljaar 1973-1974. Een totaal andere tijd dan nu. Open, vrij. Mijn toneelstuk, gebaseerd op het Middeleeuwse verhaal Van den vos Reynaerde, had geen decor. Er zat veel muziek in. Van de Pastorale van Beethoven tot blues van een livebandje.’’



Zij: ,,Na afloop van de repetities voor dat stuk gingen we altijd met de hele groep studenten mee naar het huis van Jim.’’