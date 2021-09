Verloskundigen bezorgd nu zwangere vrouwen niet meer naar ziekenhuis Zutphen kunnen: ‘Beslissing kwam uit het niets’

zwart geld Dure huurauto en veel cash in Amsterdam­se P.C. Hooft­straat: alarmbel­len af bij opsporings­dien­sten

20 september Gezamenlijke opsporingsdiensten hebben zaterdag voor het eerst in jaren op criminelen met zwart geld gejaagd in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. De aandacht ging uit naar kopers uit het hele land, met dure huurauto’s, die met pakken geld merkkleding kochten.