‘Vermaak met dolfijnen steeds minder acceptabel’

Bijna twee keer zoveel van de ondervraagden (42 procent) vinden volgens de onderzoekers dat er geen toekomst is voor het houden van dolfijnen in dolfinaria in Nederland dan mensen die nog wél een toekomst zien (24 procent). De rest is neutraal of weet het niet.

Schrappen van attracties

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 936 Nederlanders van 18 jaar en ouder. World Animal Protection liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de campagne Over de datum: dolfijnencircus Harderwijk. ,,Steeds meer mensen zien in dat deze sociale en intelligente dieren niet in gevangenschap horen, maar in het wild. Bedrijven schrappen dolfijnenattracties en een groeiend aantal landen faseert dolfijnenvermaak uit; Nederland loopt achter op die ontwikkeling. De al jaren dalende bezoekersaantallen van het Dolfinarium en dit opinieonderzoek onderstrepen dat er geen toekomst is voor het houden van dolfijnen in gevangenschap in Nederland”, stelt Dirk-Jan Verdonk, directeur bij World Animal Protection Nederland.



Het Dolfinarium in Harderwijk is al jaren bezig met het moderniseren van het park. Zo zijn onderdelen uit de shows afgeschaft waarin de dieren geen ‘natuurlijk gedrag’ vertoonden, als het ‘staand rijden’ van een verzorger op een dolfijn, het ‘hangen’ aan de vinnen van een dolfijn of het springen van een dolfijn door een hoepel. Dat is nog niet genoeg, vindt World Animal Protection, dat pleit voor een fokverbod zodat er ‘geen nieuwe generatie dolfijnen in gevangenschap geëxploiteerd kan worden voor vermaak’.