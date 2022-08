Vermeende oorlogsmisdadiger vraagt rechtbank: ‘Mogen de kinderen even zwaaien?’

De Syrische Mustafa A. werd pas recent in Nederland herenigd met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Hij had 3,5 jaar gescheiden van ze geleefd, in Nederland, waar hij asiel had gezocht. Toen hij op het punt stond een huurcontract te ondertekenen, waardoor zijn gezin dan eindelijk samen in één huis zou kunnen wonen, werd A. in mei in Kerkrade gearresteerd.