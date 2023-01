Vermeende schutter is ex-vriend (49) van zwaargewonde dochter: 'Hij is vuurwapengevaarlijk’

Bekend was al dat de schutter met de auto is gevlucht. De politie heeft de hele middag en avond met veel eenheden naar hem gezocht. De verdachte blijkt de 49-jarige Minh Nghia Vuong te zijn, meldt de politie zondag. Hij is vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Wie hem ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat er een klopjacht gaande is, en noemt de man levensgevaarlijk. ,,We hebben al verschillende pogingen gedaan om de man aan te houden‘’, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,Het is onze eerste prioriteit en noodzaak om hem zo snel mogelijk van de straat te halen, want hij is levensgevaarlijk.’’

Parkeerplaats bij Aldi

De schietpartij gebeurde zaterdag rond 14.00 uur ter hoogte van de parkeerplaats bij de Aldi. De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer. Mensen die getuige zijn geweest kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp, dat ook ter plaatse kwam bij het winkelcentrum.

Veel getuigen

Bij Slachtofferhulp hebben ‘een tiental getuigen’ zich gemeld die iets van het drama zagen gebeuren. Of daaronder ook kinderen waren of aanwezigen die eerste hulp hebben verleend, kan de organisatie niet zeggen. Twee medewerkers zijn na het incident naar Zwijndrecht gegaan om hen te ondersteunen.

,,In dit geval is het een heel ingrijpende gebeurtenis, iemand die doodgeschoten wordt op klaarlichte dag. Dat kunnen mensen de rest van hun leven met zich meedragen”, licht Roy Heerkens van Slachtofferhulp toe. ,,Bij zo’n gebeurtenis schiet je adrenaline omhoog. Dan zijn er drie mogelijke reacties: vechten, vluchten of bevriezen. Maar denk niet dat je in zo’n situatie rustig kan kiezen hoe je reageert, je hebt er geen controle op.”

Wanneer de adrenaline is gezakt, komen vaak de stressreacties. Dat kan een nacht slecht slapen zijn of herbelevingen van iemand die de schietpartij heeft gezien. Heerkens: ,,Dat zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.”

Medewerkers van Slachtofferhulp proberen dan die stressreacties van getuigen te monitoren. ,,Als slachtoffers willen, houden we de weken erna regelmatig contact. De meesten willen dat wel. We brengen dan de stressreacties in kaart: hoe vaak komt het voor dat iemand nog last heeft van het drama?” In tachtig procent van de gevallen nemen de stressreacties af, is de ervaring van Slachtofferhulp.

,,Dat is vaak een geruststelling”, stelt woordvoerder Heerkens. ,,Mensen zijn heel veerkrachtig. Na een tijd kunnen de meeste getuigen weer goed slapen.”