Vermist jongetje (1) en moeder in goede gezondheid aangetroffen na Amber Alert

Volgens de politie was er reden tot zorg over het welzijn van de vrouw en haar kind. Volgens familie ging het mogelijk om een ontvoering door de moeder. ,,Sinds ongeveer 10.00 uur vrijdagochtend is hij weg. We hebben hem de hele dag al gezocht’’, zei een oom van de vermiste jongen.



Volgens de man mocht zijn schoonzus haar zoontje op het moment niet meer dan een uur per week zien. ,,Hij verblijft sinds twee weken, na een uitspraak van de rechter, volledig bij mijn broer. Onder toezicht mag ze hem een uurtje per week zien.’’



Dat uurtje was gisterenochtend. ,,En tijdens dat bezoek onder toezicht is ze ervandoor gegaan. Hoe dat mogelijk is, weten wij ook niet. We hebben op die vraag nog geen antwoord gekregen.’’ De familie maakte zich ernstig zorgen over het neefje. ,,We zijn al de hele dag naar hem op zoek. Net als de politie. Die doen er alles aan en daar zijn we heel blij mee.’’