Vermiste 11-jarige Melisa gevonden in Bulgarije, vader aangehouden

De 11-jarige Melisa uit Soest die sinds gisteren vermist was, is samen met haar vader gevonden in Bulgarije. Haar vader is aangehouden, zo laat de politie vanavond weten.

Melissa was sinds dinsdagmiddag niet meer gezien. Ze sprak af met vriendinnen om naar haar hockeytraining te gaan, maar vanaf dat moment ontbrak ieder spoor. Wel is haar fiets teruggevonden. De politie uitte haar zorgen en ook haar moeder sloeg alarm: ,,Ik ben er zeker van dat ze is ontvoerd”, zei ze.

Vanochtend bevestigde de politie het ontvoeringsverhaal. De vrees was dat haar vader Melisa had meegenomen naar Turkije. Daarom werden de twee internationaal gesignaleerd. Samen met het Openbaar Ministerie bracht de Nederlandse politie mogelijke vluchtroutes in kaart en werden grensposten geïnformeerd.

De politie kreeg vanavond bericht uit Bulgarije dat de twee daar zijn gestopt, vermoedelijk op hun weg naar Turkije. De vader is opgepakt, Melisa is ondergebracht bij een Bulgaarse hulpverleningsinstantie. Haar moeder is op de hoogte gebracht en de instanties proberen Melisa zo snel mogelijk terug naar Nederland te halen.

Gevaar voor ontvoering was bekend

Bij de familie, politie en school van Melisa was het gevaar op een mogelijke ontvoering bekend. ,,Er lopen al tig jaar rechtszaken”, zei de moeder van het 11-jarige meisje dinsdag. ,,Mijn ex-partner en ik zijn zo’n tien jaar uit elkaar en hij mag zijn dochter niet zien. Hij dreigde al die tijd om haar te ontvoeren.”

Ook binnen de basisschool - Melisa zit in groep 8 - was bekend dat de vader haar niet meer mocht zien. Zo kreeg schooldirecteur Annalies Warnaars een paar weken geleden van hulpinstanties foto’s van de 46-jarige man en werd ook het kenteken van zijn auto aan haar bekendgemaakt. Op die manier kon ook de school een oogje in het zeil houden.