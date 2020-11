Vermiste baby Tuana uit Maastricht gevonden in België

Hondje Macho dood door vuurwerk: ‘De knal ging door merg en been, zijn koppie hing opzij’

9:58 WINTERSWIJK - Ze had Macho ruim een half jaar, maar omdat haar telefoon kapot is heeft Daantje Weis geen foto van haar hond. En nu is het te laat: Macho hapte vrijdagmiddag in de achtertuin naar iets wat over de schutting werd gegooid. Dat ‘iets’ ontplofte in zijn bek. Macho overleefde de explosie van het vuurwerk niet.