Vermiste Bo (22) uit Winterswijk nog altijd spoorloos: ‘Na haar werk niet meer gezien’

De vermiste Bo Rensink (22) uit Winterswijk is nog altijd niet gevonden. Afgelopen donderdag is zij na haar werk niet meer gezien.

Rond 23.00 uur was Bo klaar bij haar werk aan de Waliënsestraat in Winterswijk. Het huis van haar ouders, waar ze woont, is daar niet ver vandaan. Of ze daar ooit is aangekomen, is niet duidelijk. De politie gaat er vanuit dat ze te voet is vertrokken, maar dat is niet zeker.

Camerabeelden

Volgens politieagent Robbert Hummelink, die nauw betrokken is bij de zoektocht naar Bo, is zij die donderdagavond laat nog op beelden van bewakingscamera’s te zien die in de Waliënsestraat hangen. Waar ze vervolgens naartoe is gegaan, is niet bekend.



,,Tegenwoordig hangen overal camera’s’’, zegt Hummelink. ,,We hopen dat er nog mensen zijn die haar toevallig hebben gefilmd. Ook al gebeurt daar verder niets op, toch willen we de beelden graag zien. Ieder detail kan belangrijk zijn. Het gaat dan om beelden die gemaakt zijn op 2 september na 23.00 uur ’s avonds.’’

Grote zorgen

Hummelink zegt dat de politie wel ‘wat sporen’ heeft. Maar op dit moment onvoldoende om Bo te vinden. Eerder benadrukte een woordvoerster van de politie dat Bo als volwassene het recht heeft om te verdwijnen, maar dat de politie zich wel zorgen maakt, omdat ze zo lang geen teken van leven heeft gegeven.

Al vijf dagen leven familie en vrienden tussen hoop en vrees. ‘Lieve Bo mocht je dit lezen wij zijn zeer ongerust. We willen graag dat je naar huis komt. Maak je geen zorgen papa en mama zijn op de hoogte van alles wij gaan het samen oplossen. Wij houden heel veel van jou’, schrijft haar vader in een bericht op Facebook, dat inmiddels meer dan 32.000 keer gedeeld is.

‘Overal gezien’

Inmiddels is de vermissing ook landelijk opgepikt. Mede hierdoor krijgt de politie ‘ontzettend veel reacties’. ,,Ook van mensen die denken dat ze haar hebben gezien. Van in de kop van Nederland tot het zuiden van het land’’, zegt Hummelink. ,,We zijn druk bezig om al die reacties na te lopen.’’

Hummelink hoopt ook met mensen in contact te komen die in de week voor de vermissing met Bo hebben gesproken. ,,Maar ook mensen die misschien na haar verdwijning contact met haar hebben gehad. Dat mag uiteraard ook anoniem. Wellicht dat bepaalde vrienden bijvoorbeeld meer weten.’’

Signalement

Tips Heb jij tips over de verdwijning van Bo? Weet jij misschien waar ze is? Mail dan naar online@gelderlander.nl. Volgens de beschrijving op sociale media heeft Bo blond haar en is ze ongeveer 1,65 meter lang. Ze droeg op de dag van haar verdwijning geen bril.