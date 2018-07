'Vermiste Koen bonkte op deur shuttlebus omdat hij eruit wilde'

De familie krijgt naar eigen zeggen van alle kanten geruchten en verhalen over Koen. Zo is de jongen mogelijk een halte eerder uitgestapt dan tot nu toe werd aangenomen. Ook is men nog op zoek naar een meisje met halflang haar, waar Koen mee gezien zou zijn. ,,We hebben geen zekerheid en horen verschillende verklaringen die elkaar ook weer tegenspreken'', aldus Wamelink. ,,Het moeilijke is om een eensluidend verhaal te krijgen over wanneer hij uit de bus is gestapt.''



Volgens Wamelink is de familie dringend op zoek naar twee meisjes die mogelijk in het gezelschap van Koen waren. ,,De grootste verwachting is dat hij de eerstvolgende halte heeft gepakt, dat is ook wat de buschauffeur aangeeft. We zijn nog op zoek naar het meisje waar hij in de bus naast heeft gezeten en het meisje waar hij vermoedelijk om half 3 nog mee gezien zou zijn. Het meisje met het halflange haar. Het vermoeden bestaat dat hij met haar naar de camping is gelopen om haar veilig weg te brengen.''