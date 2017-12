Vermiste Melissa (17) weer veilig thuis

'Door aandacht in de landelijke media hebben veel mensen tips doorgegeven aan de politie', staat in het bericht. Melissa is inmiddels weer thuis in 's-Heerenberg, laat haar moeder Helle Gartsen in een eerste reactie weten. ,,Het gaat goed met haar’’, voegt ze toe.

Wat de oorzaak was van de plotselinge verdwijning van Melissa, is nog onduidelijk. De politie liet eerder al weten geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf. Klasgenoten van haar school in Silvolde hadden verklaard dat ze Melissa woensdag na de lessen bij iemand in de auto hadden zien stappen.

Angst