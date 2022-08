Vermiste na aanvaring met plezierboot op Lek, hulpdiensten bezig met grote zoekactie

Een pleziervaartboot is gebotst met een schip en daarna gezonken, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Op het plezierbootje waren vijf mensen aanwezig, van wie er vier in veiligheid zijn gebracht. Naar één persoon wordt rond 21.30 uur nog steeds gezocht. Onduidelijk is of de vermiste persoon zich in het gezonken schip bevindt. Over de slachtoffers is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.