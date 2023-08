Vermiste Samed (33) uit Apeldoorn na ruim een week gevonden

zwerfafval Halve euro terug na je Big Mac? McDonald’s legt plan milieu­clubs naast zich neer

McDonald’s gaat niet op eigen initiatief een nieuw statiegeldsysteem lanceren om het achtergelaten zwerfafval op parkeerplaatsen tegen te gaan. Zeven milieuclubs roepen het fastfoodrestaurant op om klanten te stimuleren hun kartonnen verpakkingen terug te brengen in ruil voor een halve euro. ,,We twijfelen of statiegeld gaat werken.”