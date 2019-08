Vermiste zwemster blijkt 23-jarige Penny de Jager, broer doet oproep

Haar broer Brian de Jager laat op Facebook van zich horen en vraagt om hulp. ,,Mijn zusje Penny de Jager word sinds gisteravond vermist, ze is gister het laatst gezien op een strandje in Venhuizen waar ze met een vriendin was. Ze is spoorloos verdwenen. Heeft iemand iets gezien of gehoord? Graag contact opnemen met politie of stuur me een bericht”, schrijft hij op Facebook. Zijn oproep is al bijna 10.000 keer gedeeld.