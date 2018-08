Vermoedelijke dader Nicky was eerder al in beeld als getuige

Brech werd daags na de moord op Nicky al als 'toevallige passant' aangesproken rond het plaats delict. Later in het onderzoek is hij nog tweemaal als getuige gehoord, meldden politie en justitie vanmiddag tijdens de persconferentie. Die verhoren deden verder geen alarmbellen afgaan.



Maar toen survival-expert Brech geen gehoor gaf aan de oproep om dna af te staan, trok hij dit voorjaar opnieuw de aandacht van de opsporingsdiensten. Via dna dat familie instuurde, kon een match gevonden worden. ,,Voor ons staat vast dat deze man de donor is van de verdachte sporen'', zei hoofdofficier van justitie Jan Eland.



De man kon niet worden aangehouden, omdat Brech inmiddels verdwenen is. ,,We weten niet waar hij woont of verblijft. Van hem ontbreekt ieder spoor.'' De politie gaat ervan uit dat Brech nog in leven is.