Vermoorde Albanese politicus A’dam-Rijnkanaal: wie herkent deze sportwagen en spullen?

Vier maanden na de moord op een Albanese politicus uit het Gelderse Afferden, tast de politie nog in het duister over de zaak. In het tv-programma Opsporing Verzocht vroeg ze kijkers vanavond om hulp voor informatie over de laatste uren van Festim Lato (43), persoonlijke bezittingen die zijn verdwenen en de sportwagen waarin hij voor het laatst werd gezien.

Festim Lato werd voor het laatst gesignaleerd op maandag 15 juli. Hij had toen een zakelijke afspraak in Abcoude. Zoals gebruikelijk ging hij daar niet alleen naartoe. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij uit een witte Opel Vivaro stapt met daarin drie mannen en een vrouw. Zij blijven buiten wachten terwijl Lato omstreeks elf uur café-restaurant De Eendracht binnengaat.

Wie er precies aanwezig zijn bij de zakelijke ontmoeting is onduidelijk. Binnen maakt Lato een selfie. Na ongeveer een uur loopt de Albanees weer naar buiten. Opgetogen, zo lijkt het. Na een kort onderonsje met de drie mannen en vrouw die hem vergezellen, loopt hij terug naar het café-restaurant. Omstreeks 12.15 uur stapt hij in de auto bij een van de mannen die hij binnen had ontmoet. In diens tamelijk opvallende, donkerblauwe MG TF135 met stoffen dak rijden ze dan het dorp uit in de richting van de A2. Daarna is er niets meer van Lato vernomen.

De bestuurder van de MG-sportwagen heeft verklaard dat hij Lato in de omgeving van Abcoude afzette. De man weet naar eigen zeggen niet precies meer waar dat was. De politie vraagt mensen die Lato of de opvallende donkerblauwe MG na 12.15 uur nog gezien of gesproken hebben zich te melden. Hetzelfde geldt voor mensen die 's middags een afspraak met hem hadden waar hij niet kwam opdagen.

Aktetas, kleding en Rolex

De politie hoopt ook op tips over de kleding van Lato, wiens lichaam vier dagen later naakt en in stukken verpakt in vuilniszakken uit het Amsterdam-Rijnkanaal werd gevist. Dat gebeurde ter hoogte van de Kanaaldijk Oost in Nigtevecht. Gezien de staat waarin het lichaam zich bevond, is het aannemelijk dat het mogelijk meerdere dagen in het water heeft gelegen.

Lato droeg op de dag van zijn verdwijning een donkerblauw maatpak, wit overhemd, opvallende rood/blauw gestreepte stropdas en bruine schoenen. Ook de bruine aktetas met slotje van de Albanees en diens Rolex-horloge, in de uitzending te zien op screenshots van bewakingsbeelden, zijn spoorloos. Wellicht werden ze ergens te koop aangeboden.

Zelfverklaarde president

Festim Lato kwam 25 jaar geleden naar Nederland. Hij trouwde hier en kreeg drie kinderen. Zijn vrouw en hij gingen in 2001 uit elkaar. Sindsdien woonde de Albanees in een huurhuis in Afferden. Lato was de zelfverklaarde president van de naar onafhankelijkheid strevende regio Chameria, een niet-erkende republiek op de grens van Albanië en Griekenland. Hij deed veel moeite om dit beeld zo breed mogelijk naar buiten uit te dragen, zegt de politie.Tegelijkertijd, zo bleek na zijn dood, werd de Albanese politicus er ook van verdacht een oplichter te zijn. Met zijn vlotte babbel en zakelijk instinct zou hij heel wat mensen om de tuin hebben geleid.

Festim Lato vlak voor zijn verdwijning.

De verdwenen aktetas met slotje en de Rolex.