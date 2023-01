Vernielzuchtig 'tuig' sloopt brommobiel van gehandicapte met vuurwerkbom: ‘Leek een granaat’

In plaats van de buurt te verblijden met mooie sierpotten en gekleurde vuurpijlen, kozen vijf jonge mannen ervoor om met zwaar illegaal vuurwerk persoonlijke bezittingen van onschuldige mensen te vernielen. In het Drentse Assen werd een oudere, gehandicapte man het doelwit van onruststokers. Zij gooiden twee zware vuurwerkbommen - vermoedelijk cobra’s - in zijn auto en renden vervolgens hard weg.

De schade is immens, zegt de buurman van het slachtoffer. Zijn bewakingscamera heeft de ‘aanslag’ van begin tot eind vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe de jongeren voorzichtig richting de brommobiel lopen. Ze overleggen kort, tikken een ruit in en gooien vervolgens twee explosieven door de rechterruit. Wat volgt zijn twee explosies die het interieur van de auto compleet vernielen. ,,Een stuk van de bodemplaat is eruit geslagen en ook het dak is ontzet. Dit is geen standaardvuurwerk geweest”, zegt de buurman voor de camera van het AD.

‘Tuig’

Het slachtoffer was zelf te emotioneel om te reageren. De buurman haalt in een bericht op Facebook daarentegen hard uit naar de daders. Hij spreekt van ‘tuig’ en hoopt dat ze snel worden gepakt. De brommobiel van zijn hulpbehoevende buurman is waarschijnlijk niet verzekerd. ,,Dit doet veel met hem. Hij is erg emotioneel, slaapt slecht en heeft pijn op de borst. Het is nog maar de vraag of hij een tweede brommobiel kan krijgen. Hij dreigt nu dubbel slachtoffer te worden. Dit moet opgelost worden.”

Meer schade

De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens de jaarwisseling, bedraagt zeker 10 miljoen euro. Branchevereniging Verbond van Verzekeraars komt met dat bedrag op basis van de eerste claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag binnenkregen. Die schade is hoger dan die van de vorige jaarwisseling. Toen ging het om zo’n 9 miljoen euro.

De eerste schatting betreft bijvoorbeeld schade aan huizen door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Ook onder meer uitgebrande auto’s en scooters tellen hierbij mee. De totale verzekerde schade ligt veel hoger, geeft het Verbond van Verzekeraars aan.

Volledig scherm Buurman vertelt over schade © AD