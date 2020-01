Vernietigend oordeel: ‘Minister had geen reden om bestuur van Haga Lyceum weg te sturen’

Het vonnis is een klap voor onderwijsminister Arie Slob. Volgens de rechters had hij in september vorig jaar onvoldoende redenen om het schoolbestuur tot aftreden te manen. Toen dat een maand later nog niet was gebeurd, kondigde de minister aan de financiering van de school te staken. De rechtszaak draaide om deze ‘aanwijzing’, die het einde van de school had kunnen inluiden.



Vorige maand was er al een opsteker voor het Haga Lyceum, toen de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, concludeerde dat zware beschuldigingen over radicaal islamitische invloeden rond de school onvoldoende waren onderbouwd door de AIVD. Het ging om onderdelen van een zogenoemd ambtsbericht die bepalend waren voor de beeldvorming rond de school, aldus de CTIVD.