Verontwaardiging over WK-reclame Jumbo met hossende bouwvakkers: ‘Dit komt als een boemerang terug’

‘Dan heb je als Jumbo echt een paar jaar met je hoofd in de reet van een olifant gezeten’, klinkt het. En: ‘Benieuwd of er iemand van de Jumbo, marketingafdeling, BN’ers of figuranten zou hebben gezegd: oeh, dat met die bouwvakkers is misschien niet zo’n goed idee.’

Ook Amnesty International heeft geen goed woord over voor de reclame. ,,Jumbo wordt op social media gevierendeeld. De reclame komt als een boemerang bij ze terug’’, aldus woordvoerder Ruud Bosgraaf. Hij noemt de reclame van de supermarkt ‘tamelijk ongevoelig’. ,,In onze Qatar-groepsapp werd de video vanmorgen vroeg al gedeeld. Zo'n filmpje is heel onverstandig van Jumbo. De hossende bouwvakkers maken het extra wrang. Dan plaats je jezelf als bedrijf buiten de werkelijkheid.’’

Bouwvakkers maken het wrang

Bosgraaf vindt daarnaast dat de feestelijke sfeer die de reclame uitstraalt niet past bij de situatie in Qatar. ,,Het toernooi is omstreden. Veel bedrijven zijn dan ook terughoudend in hun uitingen. Ik ben verbaasd dat Jumbo een polonaise laat zien. Dat past niet bij het beeld wat we hebben van Qatar.’’

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar is er veel kritiek. Bouwvakkers zouden in onveilige omstandigheden hun werk moeten doen. Ook zouden zij zijn uitgebuit. Bij de bouw van de WK-stadions kwamen meerdere arbeidersmigranten om het leven.

Hoeveel is onduidelijk. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ‘duizenden’ mensen gestorven voor het WK. Qatar zelf houdt het op drie mensen die rechtstreeks zijn overleden bij de bouw van stadions. Het ware cijfer is onmogelijk vast te stellen, omdat doodsoorzaken in Qatar het afgelopen decennium maar zeer beperkt zijn onderzocht. Vorige week werden duizenden gastarbeiders, een maand voor de start van het WK, op straat gezet, meldde persbureau Reuters. De arbeiders hadden twee uur om hun spullen te pakken.