Veroordeelde man Beuningse vergismoord knipt enkelband door en slaat op de vlucht

Een van de daders van de vergismoord in Beuningen blijkt spoorloos. De 33-jarige August D., die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld voor de dood van een onschuldige klusjesman, heeft zijn enkelband doorgeknipt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Momenteel wordt er naarstig naar de man gezocht.

De Nijmeegse Mehmet Kilicsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. De rechtbank beschouwt het als een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter.

De schutters, volledig in het zwart gekleed, vluchtten direct na de schietpartij.. Een zwarte Renault Megane, waar ze in Winssen op overstapten, bleek óók al gestolen te zijn en werd daags na de moord uitgebrand aangetroffen in Zaandam.

De rechtbank beschouwt Jomairo D. (29) uit Amsterdam als hoofdverdachte achter de moord. Hij kreeg 30 jaar opgelegd, de hoogst mogelijke tijdelijke celstraf. August D. is Jomairo’s broer en zou ‘de eindjes aan elkaar’ hebben geknoopt door wapens te regelen en zijn huis beschikbaar te stellen. Hij moet twintig jaar de cel in. Er waren nog vier medeverdachten. Zij kregen 5 tot 26 jaar opgelegd. August D. was gisteren niet aanwezig bij de uitspraak.

De dood van Kilicsoy had enorme impact: de klusjesman laat een vrouw en drie kinderen achter. ,,Onze levens zijn verwoest”, zei een geëmotioneerde weduwe in een zitting afgelopen zomer.