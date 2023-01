Veroordeelde mannen in zaak rond geweld op Mallorca blijven in de cel, ondanks hoger beroep

De vier belangrijkste verdachten van het geweld op Mallorca van juli 2021 blijven in de cel, ondanks het feit dat er een hoger beroep loopt in de zaak. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden besloten. Hun voorarrest is met 120 dagen verlengd.

Het gaat om Hilversummers Sanil B., Mees T. Hein B. en Daan van S. Sanil werd 18 november als enige veroordeeld voor de dood van Carlo Heuvelman tijdens die nacht vol drank en vechtpartijen op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Hij kreeg 7 jaar cel. Mees T., Hein B. en Daan van S. kregen dertig maanden voor andere vormen van geweld die nacht. In het geval van Daan van S. zijn zes van die dertig maanden voorwaardelijk.

Op de dag dat ze werden veroordeeld zei de rechter ook dat ze direct aan hun straf moesten begonnen. Mees T. zat al vast omdat hij de voorwaarden voor een eerdere schorsing van zijn voorlopige hechtenis had geschonden, maar de anderen waren op dat moment vrij. Zij werden na het oordeel van de rechter meteen aangehouden. Overigens hebben ze allemaal al eerder enkele maanden in voorarrest gezeten, de een langer dan de ander.

Onvoldoende bewijs voor tweede dader doodslag

Meerdere verdachten lieten na de veroordeling weten in beroep te gaan. Sanil B. ontkent tot op de dag van vandaag dat hij Carlo Heuvelman heeft geschopt. Ook het Openbaar Ministerie besloot daartoe omdat het de uitspraak van de rechter onbevredigend vindt. Volgens het OM zijn naast Sanil B. ook Mees T. en Hein B. verantwoordelijk voor de dood van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen, het voornaamste slachtoffer van die nacht vol vechtpartijen. De rechtbank in Lelystad zag daar echter onvoldoende bewijs voor. Ook had het Openbaar ministerie een hogere straf (tien jaar) geëist tegen Sanil B.

Sanil, Mees, Hein en Daan wilden het hoger beroep in vrijheid afwachten, maar het gerechtshof in Leeuwarden besloot dus vandaag dat dat niet gaat gebeuren. Eerder al werd besloten dat een vijfde verdachte die zijn straf direct moet uitzitten, Kaan B., nog minstens 120 dagen in de cel moet blijven. Hij werd eveneens veroordeeld tot 30 maanden cel.

Volledig scherm De vriendin en de vader van Carlo Heuvelman deden tijden de rechtszaak hun verhaal en een oproep aan de verdachten om met de waarheid te komen. © Videostill

De vader van hoofdverdachte Sanil loofde eind november een opmerkelijke beloning uit. Hij geeft zijn snackkar ter waarde van minstens 15.000 euro weg in ruil voor videobeelden van de ‘ware toedracht’ van wat er is gebeurd. Volgens de vader van Sanil is zijn zoon onschuldig. Sanil zelf heeft ook altijd ontkend dat hij Carlo Heuvelman heeft mishandeld. Vlak voor de uitspraak van de rechtbank in Lelystad zei hij provocerend dat hij geen excuses zal accepteren als zijn onschuld ooit aan het licht komt.