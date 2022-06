Veroordeling in zaak Sharleyne (8) definitief, vader wil ‘mama’ nu van graf van het meisje laten halen

De veroordeling in de zaak van de tragische dood van de 8-jarige Sharleyne Remouchamps is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten. De vader wil nu de naam van de definitief veroordeelde moeder laten weghalen van het graf van het meisje.

Daarmee komt een einde aan de tragische zaak van het kleine blonde meisje met de grote blauwe ogen dat in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van de tiende verdieping van flatgebouw De Arend in Hoogeveen viel. Sharleyne woonde daar met haar moeder, Hélène J. Die nacht hoorden buren een klap en zagen zij het meisje voor de flat liggen.

De moeder stond boven op de tiende verdieping van de galerijflat. Ze gedroeg zich na de dood van het meisje uiterst vreemd, ging eerst bij een vriend op de tweede verdieping bier halen en liep daarna naar haar auto voor sigaretten. Ze bleek later stomdronken te zijn.

Ze verklaarde haar gedrag later door in shock te zijn geweest. Moeder werd eerst niet vervolgd omdat er te weinig aanwijzingen waren dat zij verantwoordelijk was voor de dodelijke val van haar dochter. Later - nadat de vader van het meisje via artikel een 12-procedure alsnog vervolging had afgedwongen - werd de moeder vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Ruzie voor de val

In hoger beroep veroordeelde het gerechtshof in Leeuwarden de moeder wel, tot 9 jaar en 9 maanden cel. Doorslaggevend was een verklaring van een bovenbuurman die ruzie had gehoord voor de val van Sharleyne, terwijl Hélène altijd had beweerd dat ze sliep, wakker werd van de tocht en toen zag dat haar dochter was gevallen. Hélène J. heeft altijd, in de rechtszaal vaak huilend, ontkend dat ze haar dochter heeft gedood. Ze zit inmiddels anderhalf jaar vast.

De advocaat van Hélène J. ging in cassatie maar dat is dus vandaag tevergeefs gebleken. Wat er precies is gebeurd blijft altijd enigszins vaag. Hélène J. (42) heeft nooit willen vertellen wat er precies is gebeurd en hoe zij het meisje dan over de reling heeft gegooid of geduwd. De Hoge Raad haalde - vanwege de duur van de procedure - wel één maand van de straf af, waardoor dus een straf van 9 jaar en 8 maanden overblijft.

De vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, wil - nu de zaak definitief is - de moeder, oftewel het woord ‘mama’, van het graf van meisje laten halen. Daarvoor zal hij een procedure moeten aanspannen. Ook overweegt de vader van Sharleyne, nu er definitief een dader is, alsnog de hulpverlenende instanties verantwoordelijk te houden. De vader had al vaak gewaarschuwd dat hij vreesde dat het mis zou gaan en dat zijn ex (met wie hij brak toen Sharleyne 4 jaar was) een drankprobleem had en haar dochter met enige regelmaat verwaarloosde. De instanties hadden Hélène en haar dochter ook in het vizier, maar haalden het kleine meisje nooit weg bij de moeder.

Geen ouderlijk gezag

Vader Victor Remouchamps had geen gezag over het meisje. Hij is niet de biologische vader maar kwam daar pas na jaren achter. Hij heeft Sharleyne wel erkend als zijn dochter, maar was vergeten ook het ouderlijk gezag na de geboorte aan te vragen. Daardoor had hij niets te vertellen over haar.

Volledig scherm De tekst op het graf van Sharleyne. © Fotomontage David van der Heeden