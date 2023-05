Verpleegkundige Theodoor V. zei zelf: Ik heb twintig doodzieke patiënten uit lijden verlost

Ziekenhuis AssenVerpleegkundige Theodoor V. heeft zelf gezegd dat hij doodzieke patiënten uit hun lijden heeft verlost. V. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twintig patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hij moet minstens dertig dagen langer in voorarrest blijven, meldden zijn advocaat Tjalling van der Goot en het Openbaar Ministerie al eerder vandaag.

V. werd 2,5 week geleden aangehouden. Hij werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis (WZA). De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis en werkte op de longafdeling waar coronapatiënten werden behandeld.

De aanleiding van de melding en de uiteindelijke aangifte was een brief die het ziekenhuis had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe. V. voerde een aantal gesprekken met diverse hulpverleners. In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Zijn uitlatingen werden dusdanig serieus opgevat door de zorgorganisatie dat die besloot de geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het ziekenhuis.

Op het moment dat het WZA over de situatie werd geïnformeerd was de verdachte al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.

Waarom hij al met hulpverleners sprak, is onbekend. Advocaat Van der Goot wil daar nu nog niet op ingaan. ,,Ik ga dat eerst met de cliënt bespreken.”

Beperkingen

Een nabestaande van een van de overleden mensen uit het onderzoek zei kort na de aanhouding van V. al tegen deze site dat het om 24 sterfgevallen gaat die in het onderzoek zijn betrokken. V.’s aanhouding leidde tot tal van geschokte reacties, maar het Openbaar Ministerie vroeg om terughoudenheid, omdat ook nog veel onduidelijk was.

De beperkingen die waren opgelegd aan Theodoor V. zijn inmiddels opgeheven. Het strafrechtelijk onderzoek is in volle gang. Ook wordt onderzoek gedaan in medische dossiers. Dit op basis van het dienstrooster van de verdachte in combinatie met in of rond die tijd overleden patiënten.

‘Snel openheid van zaken’

De nabestaanden van verschillende overleden personen die in het onderzoek zijn betrokken, hebben slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in de arm genomen. Hij laat weten dat zijn cliënten inmiddels geïnformeerd zijn door familierechercheurs en het Openbaar Ministerie. ,,Twee weken geleden zijn de verschillende families geïnformeerd over het feit dat het overlijden van hun dierbare strafrechtelijk onderzocht wordt. Zij hebben zoveel vragen op dit moment en de onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven kwelt hen enorm. Uiteraard willen ook de nabestaanden dat er goed onderzoek wordt gedaan, maar zij hopen tegelijkertijd dat de verlangde duidelijkheid heel snel komt.’’

De 31-jarige Drent uit Roden werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis, daarvoor een jaar in het Martini Ziekenhuis in Groningen en daarvoor een jaar voor het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook liep hij stage in Duitsland. Het justitie-onderzoek richt zich vooralsnog echter alleen op het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en op de coronaperiode.

