Verpleegkundigen willen meer salaris: 'We zijn écht meer waard'

V&VN heeft bedenkingen bij het plan van het kabinet om het contract van iedere parttimer in de zorg met één uur uit te breiden. Dit zou omgekend 20 duizend fulltime banen opleveren. De enquête laat namelijk zien dat 63 procent een klein contract heeft, maar nu al gemiddeld 11 uur meer werkt dan is afgesproken. Kersten: ,,Ik begrijp dat de minister de suggestie doet om parttimers in de zorg meer uren aan te bieden. Dat helpt op de lange termijn en veel zorgmedewerkers willen dat ook best, maar we moeten ons niet rijk rekenen. De realiteit is dat veel mensen nu al extra werken om de huidige gaten in de roosters dicht te lopen.”