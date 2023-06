Verpleger Theodoor V. - verdacht van betrokkenheid bij 20 doden - hoeft niet de cel weer in

'Ik heb niks misdaan'Theodoor V., de verpleger die mogelijk betrokken zou zijn bij de dood van 20 zieke coronapatiënten, hoeft niet de weer in. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het beroep van het Openbaar Ministerie tegen zijn voorlopige vrijlating afgewezen. Dat laat zijn advocaat Tjalling van der Goot weten.

Van der Goot citeert uit het oordeel van het gerechtshof: ,,Ook het gerechtshof betrekt - net als de rechtbank - in de beslissing dat het dossier thans geen concrete situaties bevat waarin er een causaal verband lijkt te zijn tussen de door verdachte tegenover anderen beschreven handelingen en het (onverklaard) overlijden van patiënten.”

Er is dus, aldus de advocaat, vooralsnog geen enkel verband tussen de opmerkingen die V. tegenover GGZ Drenthe zou hebben gemaakt en het overlijden van patiënten.

De 31-jarige Theodoor V. uit Veenhuizen kreeg 1 juni te horen dat hij niet meer in voorlopige hechtenis hoeft te blijven, omdat de verdenking tegen de man niet sterk genoeg zou zijn. Hij bleef en blijft wel verdachte in de geruchtmakende zaak. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen zijn voorlopige vrijlating.

V. werd half maart aangehouden. Hij zou tijdens een gesprek met GGZ Drenthe meerdere malen hebben gezegd dat hij als verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen tijdens de coronapandemie 20 patiënten zou hebben gedood. Hij zou dat hebben gedaan om ze uit hun lijden te verlossen. Volgens zijn advocaat ontkent V. dat inmiddels.

‘Afwijkende informatie’

Probleem voor justitie is dat Theodoor V. geen namen van zijn slachtoffers heeft genoemd. En ook geen ‘naar zijn slachtoffers herleidbare’ informatie. Daarom moet justitie in de dossiers van tientallen patiënten op zoek naar ‘afwijkende informatie’. Een heikel karwei omdat vooral in het begin van de coronapandemie het ziekteverloop soms erg grillig en onvoorspelbaar was.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan alleen over de zaak zeggen dat het onderzoek doorgaat. Het OM liet in een eerder stadium weten dat er meer aanwijzingen zijn dan alleen V's ‘bekentenis’ bij de GGZ Drenthe.

Van der Goot zegt in een reactie dat hij dat niet ziet. ,,Het is een dik dossier, ik zie allerlei getuigenissen en verhalen over mijn cliënt, maar waar het OM dan precies op doelt, nee, dat zie ik niet.”

Van der Goot blijft er bovendien bij dat wat V. gezegd zou hebben bij GGZ Drenthe, iets anders is of anders geïnterpreteerd moet worden dan het OM zegt. ,,Het enige wat ze nu kunnen doen is die patiëntendossiers onderzoeken. Nou, daarvan zegt mijn cliënt: daar heb ik alle vertrouwen in want ik heb niks misdaan.”

‘Pijnlijk voor nabestaanden’

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra staat meerdere families bij van mogelijke slachtoffers: ,,Voor een aantal cliënten was het uiterst pijnlijk dat zij ook dit bericht uit de media moesten vernemen. De onzekerheid over wat er met hun dierbare familielid is gebeurd vreet nog altijd aan hen. Hopelijk komt er nu écht snel meer duidelijkheid over de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek.’’

