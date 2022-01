‘Verplichte’ asielopvang komt niet met bloedspoed, maar met horten en stoten

Broekers-Knol stelde ‘het heel erg’ te vinden dat ze ‘over het democratische proces heenstapte’ en de gemeenteraden passeerde. Deskundigen betwijfelen of daar wel een goede wettelijke grondslag voor is. ‘Kán de overheid dit wel verplichten?’ schrijft hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) in een blog. Hij kan geen goede grondslag vinden in onder meer de Huisvestingswet, de Europese opvangrichtlijn of de Politiewet. Ook is ‘taakverwaarlozing’ door de gemeenten volgens hem niet aan de orde. ‘Er lijkt slechts sprake te zijn van een gepretendeerde bevoegdheid door de staatssecretaris.’



De nood bij opvangorganisatie COA duurt voort. Op 27 december zaten er ruim 36.500 asielzoekers en statushouders in 104 verschillende locaties. Dit jaar (2022) zijn er waarschijnlijk 42.000 plekken nodig.



Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) neemt binnenkort afscheid, zij wordt opgevolgd door partijgenoot Eric van der Burg, voormalig wethouder in Amsterdam. Die stad maakte vorige week bekend vanaf 3 januari zeshonderd asielzoekers op te vangen in een hostel. ,,We heten deze mensen van harte welkom en hopen dat het COA snel een vaste plek vindt waar ze tot rust kunnen komen", zei GroenLinks-wethouder Groot Wassink. De stad kreeg er geen aanwijzing voor vanuit Den Haag.