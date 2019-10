Verrassing tijdens boogschietwedstrijd: schutters vinden ruim 100 granaten

Deelnemers aan een boogschietwedstrijd in het Gelderse Doorwerth keken gisteren raar op toen ze verdwaalde pijlen zochten. In plaats daarvan vonden ze 121 granaten uit de Tweede Wereldoorlog.

,,We waren op zoek naar wat pijlen die over het doel heen gingen’’, zegt Harry Booltink van de Arnhemse Dutch Bowhunting Clan tegen Omroep Gelderland. De vereniging organiseert dit weekend boogschietwedstrijden bij kasteel Doorwerth . ,,Eerst zagen we twee granaten liggen en daarna nog twee. Toen hebben we de politie maar gebeld en die lichtte de EOD in.

Tot verbazing van de deelnemers bleef het niet bij vier granaten. Vlak onder de grond bleken nog eens tientallen anti-tank granaten te liggen. Het geallieerde wapentuig is in september 1944 vermoedelijk gedropt en achtergebleven. De EOD nam de granaten meegenomen en brengt deze op een later moment tot ontploffing.

Zware gevechten